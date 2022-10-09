В освобожденном от русских кафиров Лимане найдено захоронение с телами более полусотни мирных жителей. Пока пишется этот текст и пока вы его читаете, похожие страшные находки находят в других деоккупированных населенных пунктах Украины. После освобождения Изюма новостные ленты запестрели кадрами не только стихийных кладбищ и братских могил, но и застенков, обустроенных оккупантами.

Когда в начале апреля украинцам, а затем – миру открылись факты подобных преступлений в Буче, Ирпене и других городах и селах освобожденных Киевщины, Черниговщины, Сумщины, прогнозировалось: это только начало большого кошмара. Чем дольше остаются под оккупацией украинские территории, тем дольше будут продолжаться зверства россиян и их издевательства над мужчинами, женщинами, детьми. К сожалению, прогноз оказался реальным, а действительность даже хуже, чем та, к которой украинцев готовили.

Однако в оценке российских военных преступлений украинцы допускают существенную ошибку. Лучше всего иллюстрирует ошибку информация об обнаруженной правоохранителями застенке в селе Пески-Радьковские на Харьковщине. Среди других следов преступления – полная коробка с вырванными зубными протезами. Ее фото облетело соцсети, и комментаторы были единодушны: это просто фашизм. Вот комментарий народной депутатки Ирины Геращенко: "Подобное я видела в Освенциме. Там за стеклом горы золотых коронок и украшений узников Аушвица, сожженных в крематории. Но перед смертью у них забирали все, все должно было идти на нужды Рейха. Путин — это Гитлер. Россия — нацистская человеконенавистническая страна". И хотя относительно происхождения этой находки уже существуют разные версии, мне гораздо больше хочется прояснить ошибочность сравнений России с Третьим Рейхом, а Путина – с Гитлером.

Если у кого-то нет времени изучать вопрос основательнее, хватит и полчаса, чтобы узнать: 5 сентября 1918 года, то есть – 104 года назад Совет Народных Комиссаров большевистской России (РСФСР) принял декрет "О красном терроре". Им, в частности, требовалось "обеспечение тыла путем террора прямой необходимостью; что необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изоляции их в концентрационных лагерях; подлежат расстрелу все лица, принадлежащие к белогвардейским организациям, мятежам и беспорядкам". Подписал декрет о массовых пытках и убийствах тогдашний нарком внутренних дел российской Григорий Петровский. Отдельным приказом разрешалось и требовалось брать у заложников и массово расстреливать их. А через полгода, в апреле 1919-го, по инициативе лидера большевиков и главы террористического государства Владимира Ленина создают первые концентрационные лагеря. И в захваченном в то время россиянами Киеве создан первый концлагерь.

Концлагерь в польском Освенциме возник в 1940 году - через 21 год после первого концлагеря в Киеве, который благословил Ленин

В то же время ефрейтор Адольф Шикльгрубер, еще не взявший себе псевдоним Гитлер, как участник Первой мировой войны воевал во Франции, получил несколько наград, был отравлен газом и попал в госпиталь. Ни в коем случае не героизирую будущего лидера немецких нацистов, лично ответственного за насилие и террор в своих странах и оккупированных им странах Европы, включая территорию Украины. Просто обращаю внимание: концлагерь в польском Освенциме, который вспоминает Геращенко, возник в 1940 году - через 21 год после первого концлагеря в Киеве, который благословил Ленин. А террор в нацистской Германии – один в один повторение практик красного террора, узаконенного властью рабочих и крестьян 1918-го. Кстати, гитлеровская тайная государственная политическая полиция гестапо является младшей сестрой российской ВЧК-НКВД. Есть исторические свидетельства тому, что германские нацисты учились у русских коммунистов.

Так что россияне, или рашисты, как советуют их называть и как определяют их идеологию в Украине, априори не могут копировать гитлеровские практики. Ибо история неумолимо свидетельствует: массовый террор, насилие, расстрелы и концлагеря – порождение русского мира. Гитлера следует сравнивать с Лениным или Сталиным или сразу с обоими. Путина – так же. Ибо Путин – не порождение Гитлера. Он прямой потомок русских правителей, культивировавших массовый террор: Ивана Грозного, Петра Первого, Николая Первого, Владимира Ленина, Иосифа Сталина.

Именно поэтому немецкий нацизм и гитлеровский Рейх продержались двенадцать, а российский рейх живет и реинкарнируется более сотни лет. Гитлер был для Германии, да и вообще для европейской цивилизации аномалией. Насилие, террор, застенки и концлагеря являются для России многовековой нормой. Еще в 1815 году на конгрессе в Вене Россию того времени, которой правил упомянутый выше царь Николай Первый, определили жандармом Европы. В 1914 году Россию назвали еще и тюрьмой народов. Это определение закрепилось и за СССР, и за сегодняшней русской Федерацией. Поэтому все режимы, где узаконено насилие, производны от русского. И никогда не наоборот.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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