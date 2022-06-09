Рашистам не удается провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях, - Минобороны

Об этом информирует в телеграме Министерство обороны Украины .

"На сегодняшний день Россия активизирует деятельность, направленную на социально-экономическую и политическую интеграцию временно оккупированных территорий в российскую федерацию. Нам известно, что Россия при помощи временно оккупированных территорий решает свою продовольственную и демографическую задачи. Так же нам известно, что осуществляет подготовку по определению конкретных мест для проведения так называемых референдумов, то есть Россия не оставляет эти планы, несмотря на то, что ей пока это не удалось, потому что Украинское государство борется с временной оккупацией разными методами, о которых мы не можем говорить публично. Так же и украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, оказывают сопротивление", – сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



Известно, что захваченные территории посещают представители власти РФ, в частности центральной и региональной. Оккупанты пытаются реализовать сценарии 2014 года с АР Крым и Донбассом. Рашисты пока еще определяют конкретные места проведения "референдумов".



"На этих территориях социально-экономическая ситуация усложняется. Оккупанты продолжают вести варварскую деятельность на временно захваченных территориях, применяя к украинскому населению тактику террора", - добавляет Анна Маляр.

7 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что представитель кремля поставил задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав России . Сначала в Херсонской области планировали провести "референдум" в апреле и мае.

В тот же день оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку псевдореферендума по присоединению к Российской Федерации.

Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдореферендум по образованию "ХНР".

Депутаты облсовета выступили против создания псевдореспублики. Решение было принято на экстренном заседании сессии Херсонского областного совета.

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