Определенный астролог, которого в Киеве считают настоящим гуру, а, судя по ресурсу, на котором опубликовали интервью с ним, не пренебрегают его мнением и во властных кругах, заявил, что Путин уже несколько недель не выходит из медицинского блока своего бункера, а на публичных мероприятиях присутствуют его двойники.

Дмитрия Медведева также можно считать двойником российского диктатора, тем более, что он официально выполнял эти функции в должности "президента" России, на самом деле – инфанта того же Путина, когда тому понадобилось относительно беззаботно обойти требования конституции о числе сроков президентских каденций.

Нынешнему же заместителю главы Совбеза РФ Медведеву настолько понравилась эта роль, что он пробует систематически напоминать о своем жалком существовании (ведь никто не назовет полноценной жизнью паузы между алкогольным туманом). То напишет что-то в телеграммах о ядерном апокалипсисе, то болтнет очередной бред об амбициях России, то слепит шар сами знаете из чего…

Плохи дела у самого Путина. Он не желает "сдавать" свой генштаб с Шойгу и Герасимовым, перед натиском партии "военкоров" – Пригожина, Кадырова и иже с ними

В этот раз Медведев вышел на более высокий уровень, опубликовав достаточно объемный опус на страницах официальной "Российской газеты".

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Видимо, на это есть свои причины. Первая из них – привычная для рашистской пропаганды и официальных спикеров мантра о "гарантиях" для России, что означает на самом деле потребность паузы на украинском фронте. Вторая – скверные дела у самого Путина, который, с одной стороны, не желает "сдавать" свой генштаб с Шойгу и Герасимовым, перед натиском партии "военкоров" – Пригожина, Кадырова и иже с ними.

Сначала о "гарантиях". Думаю, Путин понял, что попытки протолкнуть эту идею из-за своих "полезных идиотов" на Западе (среди них - и французский президент Макрон) не будут иметь никаких последствий. Более того, реакция на "предложение" Макрона повлекла за собой целую волну столь резких протестов, что в Европе наоборот еще серьезнее стали высказываться за усиление помощи Украине для окончательной победы над Москвой.

Могут ли быть гарантии, когда, прочитав того же Медведева, понимаешь: Москва требует их для того, чтобы достичь целей своей "спецоперации"

Ну, подумаем, какие могут быть гарантии для бандитов, которые перевернули мировую шахматную доску, нарушили писаные и неписаные конвенции и соглашения, натворили кучу военных преступлений? И могут ли быть гарантии, когда, прочитав того же Медведева, понимаешь: Москва требует их для того, чтобы достичь целей своей "спецоперации". "Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции (войны против Украины. – Авт. ) были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому", — сигнализирует Западу проситель гарантий Медведев. "Нацизм рядом, но он не пройдет", — медитирует он, и приходит к логическому, по его мнению, выводу: России нужны гарантии он такого соседа!

Но, внимание", — далее Медведев, что несколькими абзацами выше говорил о гарантиях для РФ, пишет: "Нам говорить и договариваться на Западе теперь – ни с кем, ни о чем, да и не стоит". Говорили-болтали, сели и заплакали…

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А теперь о внутрироссийской логике появления публикации заместителя председателя Совбеза России. У Путина скверные дела, и не только со здоровьем. Каскад ощутимых поражений в Украине, вынужденная мобилизация, все большее давление на Кремль со стороны радикалов мотивируют тамошних лакомых к власти персонажей. В Москве уже открыто говорят об отстранении подполковника КГБ от власти, о том, что он не может выполнить то, что наобещал своему электорату, когда начал войну против Украины. Он может сколько угодно жонглировать "социологией", которая в его автократии выглядит фарсом, говорить о 90 процентах россиян, готовых положить жизнь за "родину", но все это иллюзии. Более миллиона "готовых к роли камикадзе" банально бежали из России, инстинктивно предчувствуя крушение.

Путин сейчас очень похож на известного персонажа из популярного мультика – Машу, нанесшую ущерб в берлоге медведя. Он своей политикой привел к глухому сопротивлению, которое вскоре может обернуться хаосом, гражданской войной и крахом недоимперии.

Путин сейчас очень похож на известного персонажа из популярного мультика – Машу, нанесшую ущерб в берлоге медведя. Он своей политикой привел к глухому сопротивлению, которое вскоре может обернуться хаосом, гражданской войной и крахом недоимперии.

А Медведев, Пригожин, Кадыров и еще ряд достаточно "мутных" субъектов сейчас проводят кастинг на роль миролюбивого медведя, который сможет навести порядок в своем логове. Хотя "примирение" с "Машей" (Путиным), как в мультяшном сюжете, вряд ли получится.

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"Осталось только брезгливое удивление: и эти люди серьезно считают себя мировыми лидерами, претендуют на что-то глобальное, мечтают диктовать свою волю другим?", — риторически спрашивает Медведев в своей статье. Стоило бы оглянуться вокруг: бывший зек и "петух" Пригожин, который так, в условиях диктатуры, легко открывает ворота тюрем и "треет" там что-то на привычной "фени" о войне; Кадыров, продавший родину Москве за миллиардные дотации и теперь пожинающий лавры тик-токерного генерала, Дугин – полусумасшедший певец смерти и тлена серьезно считают себя спасателями России?

Но "медведь", по-видимому, не будет читать реакций на его маразм. "Сядет на стакан" привычно, считая миссию выполненной.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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