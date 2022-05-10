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Главная Общество "Раптор" возле Змеиного, зерно за ленд-лиз и "слезы радости" в Мариуполе: в СНБО назвали фейки РФ за 9 мая

"Раптор" возле Змеиного, зерно за ленд-лиз и "слезы радости" в Мариуполе: в СНБО назвали фейки РФ за 9 мая

10 мая, 2022 вторник
06:33
Общество

Российская пропаганда придумала фейки и манипуляции по поводу наиболее громких событий прошедших суток

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Первый из них касался того, что ВСУ "не удалось уничтожить российские катера "Раптор" у острова Змеиный". Такое сообщение было распространено на нескольких российских Telegram-каналах со ссылкой на неуказанные "источники, близкие к военной операции". В заявлении также говорится, что "экипажи судов не пострадали.

Также СМИ РФ распространяют тезис о том, что "несмотря на неудачную посевную кампанию, из Одесской и Николаевской областей массово вывозят зерно, чтобы расплатиться за ленд-лиз, а также обвинить РФ в новом Голодоморе". Такой тезис "вбрасывается" в инфопространство, несмотря на предусмотренные Украиной планы экспорта зерновых.

Не могла пройти мимо российской пропаганды и темы празднования Дня победы. СМИ РФ сообщили, что "жители Мариуполя со слезами радости отмечают долгожданный праздник. Они могут надеть георгиевские ленты, которые годами запрещала Украина". Такой пропагандистский тезис призван иллюстрировать, что "Мариуполь возвращается к мирной жизни".

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Россия
фейки
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