Рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры, - СБУ о перехваченных разговорах захватчиков
Судя по перехваченным разговорам оккупантов, россиян шокировала новость о задержании руководителя Росгвардии Гаврилова
Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegremm.
"Из перехваченных СБУ разговоров слышно, что рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры. Российские воины не понимают смысла войны, убеждены, что их используют как пушечное мясо и отправляют на верную смерть", – говорится. в сообщении.
В СБУ в очередной раз отмечают деморализованное потерями состояние российских захватчиков, кроме того сказывается плохое тыловое обеспечение и коррупция среди генералитета.
"На фоне этого находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова. Их генералу инкриминируют хищение средств, в том числе выделенных для обеспечения воюющих в Украине подразделений", – указывают правоохранители.
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