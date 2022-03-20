Рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры, - СБУ о перехваченных разговорах захватчиков

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegremm.



"Из перехваченных СБУ разговоров слышно, что рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры. Российские воины не понимают смысла войны, убеждены, что их используют как пушечное мясо и отправляют на верную смерть", – говорится. в сообщении.



В СБУ в очередной раз отмечают деморализованное потерями состояние российских захватчиков, кроме того сказывается плохое тыловое обеспечение и коррупция среди генералитета.



"На фоне этого находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова. Их генералу инкриминируют хищение средств, в том числе выделенных для обеспечения воюющих в Украине подразделений", – указывают правоохранители.

Напомним, о задержании ФСБ руководителя Росгвардии Романа Гаврилова сообщил расследователь Христо Грозев.