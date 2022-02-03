"Раньше похоже тоже озвучивалось": в Кремле отреагировали на информацию западных СМИ о планах РФ совершить провокации для дальнейшего вторжения в Украину

Об этом сообщает ТАСС.

"Это не первое подобное обещание. Раньше тоже похоже озвучивались. Но так ничего и не получалось", - сказал он.

Напомним, в СМИ появилась информация , что разведка Соединенных Штатов Америки разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоговорящих людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения.

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