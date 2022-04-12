Рано называть атаку россиян неизвестным веществом в Мариуполе химической атакой, - глава Донецкой ОВА
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко считает, что атаку армии РФ ядовитым веществом рано классифицировать как химическую атаку
Об этом он сказал в интервью CNN, которое опубликовал в своем Telegram.
"Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку", - сообщил Кириленко.
Глава ОВА напомнил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских.
По данным Кириленко, в городе тысячи погибших.
- 11 апреля полк "Азов" заявил , что Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе.
- Британия вместе с партнерами проверят детали использования химоружия в Украине и потребуют ответа от Путина.
- В Мариуполе пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения находятся в относительно удовлетворительном состоянии.
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