Рано называть атаку россиян неизвестным веществом в Мариуполе химической атакой, - глава Донецкой ОВА

Об этом он сказал в интервью CNN, которое опубликовал в своем Telegram.

"Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку", - сообщил Кириленко.

Глава ОВА напомнил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских.

По данным Кириленко, в городе тысячи погибших.

11 апреля полк "Азов" заявил , что Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе.

Британия вместе с партнерами проверят детали использования химоружия в Украине и потребуют ответа от Путина.

В Мариуполе пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения находятся в относительно удовлетворительном состоянии.