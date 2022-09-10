Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



Ореста Брит прокомментировала обыски и ситуацию вокруг дел известных волонтеров.



"Волонтеры, которые в деле с 2014 года, были готовы к этому, как и я. Ситуация предсказуемая, но очень не ко времени. Потому что помощь Запада зависит непосредственно от настроения внутри страны, если там разброд, то на какую помощь мы можем рассчитывать из-за границы. Рано они начали эти акции, рано деморализуют волонтерское движение, потому что это разжижает тыл. А во время фазы активных действий ослаблять тыл – это преступление", - подчеркнула волонтер.



Ореста отметила, что волонтерское движение - сверхмощный инструмент в Украине, потому что не каждая страна может похвастаться такими отважными гражданами, как приобщившиеся к волонтерству во время войны.



"Мы все прекрасно понимаем, какое положительное влияние и важную роль играют волонтеры и люди, которые помогают военным на передовой. Мешать сейчас – не очень мудро. Другое дело, что действительно нужно держать руку на пульсе и отслеживать динамику людей, которые выдают себя за не очень добропорядочных волонтеров. Как показывает время и практика обысков, не на тех они фокусируют внимание.Соответственно, хотелось бы, чтобы правоохранительные органы более тщательно относились к категории новых волонтеров и немножко оставили в покое тех, кто знает свое дело и должен не отвлекаться от помощи ребятам на фронте", - подытожила госпожа Брит .

31 августа к волнтеру Олегу Яницкому пришли с обысками

8 августа прошли обыски у Святослава Литинского, общественного деятеля и волонтера: жену госпитализировали, следователи не дают комментариев, а ОВА призвала "к объективному расследованию"

Также общественный активист и волонтер Святослав Литинский рассказал, что за последний месяц начались провокации и попытки заставить волонтера нарушить букву закона

Кроме того, Ирина Кравец, адвокат Святослава Литинского и Олега Яницкого, отметила, что замечает тенденции чрезмерности в обоих делах, которая проявляется в количестве и форме проведения обыска.