Об этом Гаврилов рассказал в интервью The Times.

У нас есть постоянная угроза со стороны российского черноморского флота. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получаем, мы должны противостоять этой угрозе. Мы начали с операции на острове Змеиный. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны обеспечить безопасность нашему народу", – пояснил Гаврилов.

Он добавил, что у Украины есть законные основания нанести удар по оккупированному россиянами полуострову.

"Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать Россию в Черном море и Крыму. Крым – это украинская территория, поэтому любая цель там законна для нас. Россия должна оставить Крым, если они хотят существовать как страна", – выразил убеждение. Гаврилов добавил, что освобождение полуострова возможно как военным, так и дипломатическим путем.

17 июля заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" за попытку освободить Крым.

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