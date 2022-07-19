Рано или поздно Украина атакует флот РФ в Крыму и Черном море, - замминистра обороны Гаврилов
Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Украина атакует российский флот в Крыму и Черном море, как только у нее появится достаточно необходимого оружия
Об этом Гаврилов рассказал в интервью The Times.
У нас есть постоянная угроза со стороны российского черноморского флота. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получаем, мы должны противостоять этой угрозе. Мы начали с операции на острове Змеиный. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны обеспечить безопасность нашему народу", – пояснил Гаврилов.
Он добавил, что у Украины есть законные основания нанести удар по оккупированному россиянами полуострову.
"Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать Россию в Черном море и Крыму. Крым – это украинская территория, поэтому любая цель там законна для нас. Россия должна оставить Крым, если они хотят существовать как страна", – выразил убеждение. Гаврилов добавил, что освобождение полуострова возможно как военным, так и дипломатическим путем.
- 17 июля заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" за попытку освободить Крым.
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