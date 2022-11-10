Об этом он рассказал в интервью журналу "Країна".

Он отметил, что это не будет чем-то новым, ведь к такому приему оккупанты прибегали еще 24 февраля.

"Белорус Лукашенко является сателлитом, и его войска руководствуются из генштаба РФ. В каком направлении используют белорусские силы? Единственный вариант – это северное наступление на Украину. Рано или поздно это реализуют. К нему прибегали еще 24 февраля. Вошедшие диверсионно-разведывательные группы. на территорию Украины, были в основном сформированы из белорусских граждан", – говорит он.

Бессмертный также отметил, что Россия может не ограничиться нападением на Украину и посягать на территории других государств, а особенно входящих в НАТО.

"В течение последних недель Россия наращивает информационный пресс, что она воюет против Североатлантического альянса. Итак, если она делает это с ним на украинской территории – то почему не может воевать на польской или балтийской? Параллельно всячески крутят тему, что НАТО имеет слабый военный потенциал", считает дипломат.

Бессмертный также сказал, что Беларусь уже готовилась нанести удар по Украине 10 октября, однако ВСУ удалось остановить атаку.

"Успехи нашей противовоздушной и противоракетной обороны и низкая эффективность использования ракет и БПЛА - поражение целей составило 13-18 процентов - разрушили план наступления. Подтверждением этому является сформированная сейчас маневрируемая группировка и информационно-психологическая атака, которую вели с 8 по 11 октября. Итак, Беларусь уже готова была вступить в войну, но наши Вооруженные силы остановили ее", - добавил он.