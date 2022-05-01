Рано или поздно Путин объявит общую мобилизацию в России, - народный депутат Вениславский

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Я считаю, что Путин вынужден будет объявить всеобщую мобилизацию в России. Поскольку, по данным нашей разведки, у россиян большие проблемы с личным составом и мотивацией военных, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Россиян с Севера Украины сразу перебросили на Восток Украины. Они морально подавлены и вовсе не мотивированы воевать против ВСУ. Это признают даже в РФ. Поэтому у Путина довольно мало путей для маневров и он будет вынужден объявить общую мобилизацию в России",- пояснил Вениславский.



Вениславский отметил, что о таком решении Путин может объявить 9 мая, а возможно, и после этой даты.



"Когда Путин объявит общую мобилизацию трудно сказать, но это может произойти как и 9 мая, так и после этой даты. Однако, что это произойдет, я не сомневаюсь. Проблемы с личным составом в армии России есть, но, к сожалению, проблем с техникой у них пока что нет. В настоящее время, по данным нашей разведки, россияне в Курской и Воронежской областях выводят военную технику из консервации для переброски на территорию Украины, а поскольку проблем с техникой у россиян не будет, проблемой остается личный состав армии РФ", - добавил Вениславский

29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию россиян.

В Министерстве обороны Украины не исключают сценарий, когда президент РФ Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию