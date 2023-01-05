Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Пригожин уже не просто повар Путина, он уже достаточно большая политическая единица. Пригожин действительно обкатывает персональную армию. То, что в Кремле уже давно продолжается борьба за рычаги влияния, которая выходит сейчас на новую фазу оборотов, является свидетельством того, что Шойгу тоже начал создавать свою отдельную армию. Рано или поздно эти ядовитые пауки сожрут друг друга, и одна из башен погибнет. Потому что не может быть так, что нет виновного в проигрыше в войне", - пояснил Черник.

По его словам, война против Украины по факту для россиян уже проиграна.

"Вопрос только в том, когда война логически завершится. В РФ невозможна смена власти снизу, то есть некие гражданские путчи. Если путч и возможен, то только под строгим управлением одной из башен. Не сомневаюсь, что в России обязательно произойдет мятеж. Вопрос только в том, какая башня сделает это первой. Но Путин еще держит баланс между башнями", - добавил он.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин оправдывает свою неспособность захватить Бахмут тем, что в городе "500 линий обороны", то есть каждые 10 метров, в каждом доме они вынуждены преодолевать сопротивление.

Аналитики Института изучения войны считают, что финансист частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин пытается переложить на министерство обороны России ответственность за провалы в Бахмуте

Директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что в район Кременной сейчас прибывает больше вражеского подкрепления, чем под Бахмутом.

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