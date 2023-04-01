Об этом заявил политолог-международник Рамис Юнус в эфире Еспресо.

"Позиция Китая за этот год войны мне напоминает действия удава из восточной притчи, который ждет, пока звери бьются, а потом сползает с дерева и глотает их. Посмотрите в динамике, как вел себя Китай в течение этой войны официально, публично. Все три голосования в ООН - одинаково нейтрально, дистанцировался от всех сторон в этом конфликте. В то же время он был заинтересован в ослаблении как России, так и коллективного Запада, потому что в конце концов это позволяло выйти Китаю на авансцену, свеженькому новому игроку, и все теперь заинтересованы в том, чтобы этот игрок был ближе к позиции той или иной стороны. Это явно заметно", - считает он.

По словам эксперта, именно поэтому КНР весь год не выражала позиции и тема Китая появилась в инфопространстве в конце 2022 года, после успешных украинских контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях, когда президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, а глава США Джо Байден - Украину. Рамис Юнус отметил, что после этого Китай понял, что Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы идти до конца и это может повлечь за собой полный разгром РФ.

"Китай приходит и протягивает палочку тонущему в болоте Кремлю. Но перед тем он объясняет им, по каким правилам теперь предстоит существовать в этой жизни. С другой стороны, предварительно, я так понимаю, в Индонезии с Джо Байденом встречались и разговаривали. И, все это подытожив, Китай вбрасывает этот так называемый мирный план из 12 пунктов. И потому за год, кстати, он закрутил гайки у себя в стране - провел съезды и т.д., усилился политически внутри страны, после чего вышел на международную арену, чтобы заявить: вот моя повестка дня, ее буду проталкивать", - добавил эксперт.

Политолог отметил, что Китай объяснил правила РФ, и она ухватилась за те, которые ее устраивают, - немедленное прекращение огня и начало переговоров, надеясь, что Китаю это удастся.

"Остальные моменты Китай, конечно, будет обсуждать с США, и в конце концов, рано или поздно, нравится это кому-то или нет, Китай будет встречаться и общаться с официальным Киевом и президентом Зеленским", - подчеркнул Рамис Юнус.