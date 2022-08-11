Рано или поздно, но Лукашенко вступит в войну, – белорусский оппозиционер Ковалевский
Представитель по иностранным делам Объединенного переходного кабинета Беларуси, белорусский оппозиционер Валерий Ковалевский отметил, что позиция Лукашенко не изменилась, он и дальше готов служить Путину
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Рано или поздно, но Лукашенко вступит в войну. Лукашенко уже занял антиукраинскую позицию и сделал антиукраинский выбор. Дату вторжения белорусских войск сложно назвать. По идее, это может быть тогда, когда Путин захочет воспользоваться белорусскими вооруженными силами как резервом, чтобы бросить в бой и с Севера поразить дополнительными силами. Украина воюет на три географических стороны. Для Украины существует постоянная угроза с Севера в виде белорусских и российских войск", – подчеркнул Ковалевский.
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