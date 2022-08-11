Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Рано или поздно, но Лукашенко вступит в войну. Лукашенко уже занял антиукраинскую позицию и сделал антиукраинский выбор. Дату вторжения белорусских войск сложно назвать. По идее, это может быть тогда, когда Путин захочет воспользоваться белорусскими вооруженными силами как резервом, чтобы бросить в бой и с Севера поразить дополнительными силами. Украина воюет на три географических стороны. Для Украины существует постоянная угроза с Севера в виде белорусских и российских войск", – подчеркнул Ковалевский.

31 июля разведка Великобритании заявила, что белорусский диктатор Александр Лукашенко стал почти полностью зависим от России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина немедленно разорвет дипломатические отношения с Минском, если белорусская армия перейдет границу

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