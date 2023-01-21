Рано или поздно немцы таки дадут танки
На кону у них лидерство на европейском континенте
Немцы все еще не отважились на танки.
Борис Писториус, новый министр обороны Германии, отверг обвинения в том, что только Германия затягивает решение о передаче. В то же время он добавил, что решение будет принято в ближайшее время и оно будет зависеть от канцлера Германии Шольца. А еще добавил, что есть сильные аргументы и сильные аргументы против.
Резюме – немцы пока все еще в раздумьях. Говорят, что верят в победу Украины и знают, что именно она единственный способ завершить войну. Уже перешли к снабжению отдельных видов вооружения. Очень крутого вооружения. Но окончательное "Да" на танки — сказать все еще не могут.
У немцев сейчас есть два пути. Первый — рассчитывать, что война как-то сама по себе завершится и можно будет потом еще торговать с Россией и зарабатывать деньги. Это путь позора и пренебрежения. Второй путь – активно помочь Украине победить и остаться лидером европейского континента
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У немцев может быть много причин для "нет", много причин для "но", но рано или поздно им придется уступить.
У немцев сейчас есть два пути. Первый — рассчитывать, что война как-то сама по себе завершится и можно будет потом еще торговать с Россией и зарабатывать деньги. Это путь позора и пренебрежения. Второй путь – активно помочь Украине победить и остаться лидером европейского континента.
Украина при любом решении немцев победит. Но с их активной позицией будет гораздо легче. Я уверен, что немцы сделают правильный выбор.
Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете
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