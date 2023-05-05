Рано говорить, что в РФ иссякают ракеты, они будут воевать, пока не отстреляют все, - эксперт Defense Express Киричевский
У россиян по состоянию на сегодняшний день может быть до 400 единиц дозвуковых ракет и минимум 100 единиц сверхзвуковых ракет Х-22
Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"Пока еще рано говорить, что запас ракет у россиян исчерпывается. У них история о том, что ракеты иссякают никогда не работает. Как показывает советский опыт войны в Афганистане и российский опыт войны в Чечне, россиян воюют, пока у них в принципе не прекращается" возможность физически отстреливать те или иные ракеты. У них может быть до 400 единиц дозвуковых ракет и минимум 100 единиц сверхзвуковых ракет Х-22. Ракет мало, они уменьшают залп, но рано говорить, что ракеты заканчиваются", - заявил он.
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