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Рано говорить, что Назарбаев все потерял, Токаев обеспечивает ему гарантии, – казахстанский политолог Альджанов

13 мая, 2023 суббота
09:02
Мир Токаев и Назарбаев

Димаш Альджанов, казахстанский политолог, считает, что между Токаевым и Назарбаевым есть какое-то соглашение, чтобы сохранить активы и стабилизировать режим

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Недавно вышли последние данные Forbes, по которым видим, что многие члены семьи Назарбаева увеличили свое состояние. У нас нет общего понимания деталей тех событий в Казахстане, которые произошли в январе прошлого года. Но есть определенное понимание, что вспыхнувшие тогда протесты по стране, надо было подавить. Те протесты окончательно подкосили легитимность Назарбаева, то есть за 30 лет он ее постепенно терял, а протесты как по всей стране, так и внутри элиты сломили имидж Назарбаева. А его преемник Токаев, получивший всю полноту власти, сейчас обеспечивает Назарбаеву гарантии. И эта система держится, потому что ни Назарбаев, ни ближайшие члены его семьи не привлекаются к ответственности", - рассказал политолог.

Димаш Альджанов добавил, что идут разговоры об определенных торгах, связанных с переписыванием активов некоторых лиц, но чтобы массово шел процесс передела собственности или потери позиции членов семьи Назарбаева, то об этом не слышно.

"Многие из семьи Назарбаева уехали из страны и "легли на дно", не появляясь в публичной жизни, но люди, аффилированные с ними, сегодня присутствуют в экономике и политике страны. Поэтому рано говорить, что Назарбаев все потерял. Я склоняюсь к версии, что, возможно, это какое-то соглашение для того, чтобы сохранить активы и стабилизировать режим. Если бы режим упал в январе 2022 года, то это коснулось бы и Токаева, как преемника, потому что общество не разъединяло Токаева и Назарбаева", - заметил Альджанов.

  • Напомним, после отставки с поста президента Казахстана в марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сохранил за собой должность главы Совбеза. Однако после начала массовых протестов в январе 2022 года Совбез возглавил действующий президент Касим-Жомарт Токаев.
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