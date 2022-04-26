Об этом пишет The Telegraph .



Газета напоминает, что сначала канцлер Шольц обещал Украине денежную помощь в размере 1 млрд евро, а затем урезал ее на две трети. Из списка необходимого оружия, отправленного Украиной Берлину, все тяжелое оборудование вычеркнули. Берлин постоянно торпедирует санкции против России, утверждая, что промышленность и потребители сильно пострадают от прекращения поставок российских энергоносителей.



"Десять лет назад немцы читали лекции грекам о необходимости жесткой экономии, а теперь категорически отказываются от этого, даже несмотря на российские военные преступления", - иронизирует The Telegraph.



Читайте также: Германия мечется между разными вариантами, позиция Шольца относительно эмбарго на газ и нефть из РФ менялась несколько раз в течение недели, - Краев



"Без преувеличения можно сказать, что немецкий истеблишмент сейчас переживает нервный срыв, - пишет издание. - Эксперты в шоке от уровня некомпетентности и коррумпированности тамошней элиты, ее зависимости от России. Извинения Берлина только усугубляют кризис".



Хотя Шольц, Штайнмайер и лидер социал-демократов Зигмар Габриэль боятся это признать, Кремль всегда коррумпировал немецких политиков, отмечает газета, приводя конкретные примеры. "Северный поток" "стал самым большим провалом Берлина. Сначала его лоббировал канцлер Герхард Шредер, позже перешедший из своей Социал-демократической партии в правление Газпрома. Действующий канцлер Олаф Шольц является его прямым протеже. А президент Франк-Вальтер Штайнмайер имел близкие и тесные отношения с Кремлем и годами проводил пророссийскую политику, будучи в коалиционном правительстве Меркель".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb