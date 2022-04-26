Рано говорить, чем закончится война. Но одно государство уже точно уничтожило свою репутацию. Это Германия, - The Telegraph
Берлин не смог оказать Украине необходимую помощь, а в отношениях с Россией вел себя в лучшем случае наивно, а в худшем - как соучастник
Об этом пишет The Telegraph .
Газета напоминает, что сначала канцлер Шольц обещал Украине денежную помощь в размере 1 млрд евро, а затем урезал ее на две трети. Из списка необходимого оружия, отправленного Украиной Берлину, все тяжелое оборудование вычеркнули. Берлин постоянно торпедирует санкции против России, утверждая, что промышленность и потребители сильно пострадают от прекращения поставок российских энергоносителей.
"Десять лет назад немцы читали лекции грекам о необходимости жесткой экономии, а теперь категорически отказываются от этого, даже несмотря на российские военные преступления", - иронизирует The Telegraph.
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"Без преувеличения можно сказать, что немецкий истеблишмент сейчас переживает нервный срыв, - пишет издание. - Эксперты в шоке от уровня некомпетентности и коррумпированности тамошней элиты, ее зависимости от России. Извинения Берлина только усугубляют кризис".
Хотя Шольц, Штайнмайер и лидер социал-демократов Зигмар Габриэль боятся это признать, Кремль всегда коррумпировал немецких политиков, отмечает газета, приводя конкретные примеры. "Северный поток" "стал самым большим провалом Берлина. Сначала его лоббировал канцлер Герхард Шредер, позже перешедший из своей Социал-демократической партии в правление Газпрома. Действующий канцлер Олаф Шольц является его прямым протеже. А президент Франк-Вальтер Штайнмайер имел близкие и тесные отношения с Кремлем и годами проводил пророссийскую политику, будучи в коалиционном правительстве Меркель".
- Политолог Андреас Умланд считает , что немецкая армия сейчас менее боеспособна, чем украинская, поэтому Германия готова больше помогать финансово.
- В Бундесвере объяснили , почему отказали Украине в поставках БМП Marder.
- Германия согласилась предоставить Украине самоходные зенитки Gepard.
- 20 апреля заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder , чтобы не подорвать обороноспособность НАТО.
- 20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не накладывала запрет на поставки в Украину бронетехники.
- 22 апреля в интервью Der Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц объяснил нерешительность по поводу поставок в Украину тяжелого вооружения желанием избежать прямой конфронтации НАТО с Россией.
- 23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.
- 25 апреля стало известно, что Rheinmetall хочет продать Украине 88 танков Leopard.
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