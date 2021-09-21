"Рано еще говорить": Зеленский о перспективе получения Украиной от США системы ПВО "Железный купол"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рано говорить о возможности поставок из США систем противоракетной и противовоздушной обороны "Железный купол"
Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Дом"
"Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали и, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины, ракетной программы. Я имею в виду, о "Железном куполе" рано пока говорить, но вы слышали эти сигналы и месседжи от США" , - заявил Зеленский.
- 15 сентября Офис президента сообщил, что Украина может получить от Соединенных Штатов новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол".
- Спикер Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить информацию о возможности передачи Украине компонентов системы ПРО "Железный купол"
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