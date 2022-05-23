Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Сообщается, что в ночь на 23 мая Авдеевка находилась под обстрелом российских оккупантов.

По информации ОГА, вечером враг производил обстрелы из артсистем, в результате чего было повреждено по меньшей мере 20 жилых домов и детсад.

Кроме того, к утру россияне нанесли авиаудара по старой части Авдеевки. О последствиях будет известно позже.

По словам Кириленко, всего за сутки известно о по меньшей мере 3 раненых местных жителей.

"Россияне ведут войну на уничтожение - разрушают наши населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана, бьют по городам, расположенным в относительном тылу, как Бахмут и Соледарь. Призываю всех: эвакуируйтесь! Не превращайте себя в мишень для российской армии!" " - подчеркивает глава ОГА.

Напомним, 22 мая кафиры обстреляли 12 городов и поселков Донетчины: погибли 6 человек, еще 10 пострадали

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