Ранили копателей янтаря во время схватки: ДБР проверяет действия сотрудников СБУ
В Ровенской области проверяют правомерность действий сотрудников СБУ, которые в ходе драки ранили пятерых копателей янтаря
Об этом сообщает пресс-центр ДБР .
По предварительной информации, около 17:00 10 февраля в селе Ельно Сарнинского района Ровенской области произошла стычка между правоохранителями и гражданскими.
Сотрудники СБУ заподозрили людей в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копачи начали сопротивляться правоохранениям, устроили потасовку с применением ножей, топор и бензопил.
Сотрудники СБУ стали стрелять из огнестрельного оружия.
В результате столкновения пятерых гражданских госпитализировали с огнестрельными ранениями. Четыре человека имеют ранение ног, еще у одного пораженное предплечье. Жизни потерпевших ничего не угрожает. Сейчас устанавливается тяжесть телесных повреждений.
Событие квалифицировалось как превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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