Ранили копателей янтаря во время схватки: ДБР проверяет действия сотрудников СБУ

Об этом сообщает пресс-центр ДБР .



По предварительной информации, около 17:00 10 февраля в селе Ельно Сарнинского района Ровенской области произошла стычка между правоохранителями и гражданскими.



Сотрудники СБУ заподозрили людей в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копачи начали сопротивляться правоохранениям, устроили потасовку с применением ножей, топор и бензопил.



Сотрудники СБУ стали стрелять из огнестрельного оружия.



В результате столкновения пятерых гражданских госпитализировали с огнестрельными ранениями. Четыре человека имеют ранение ног, еще у одного пораженное предплечье. Жизни потерпевших ничего не угрожает. Сейчас устанавливается тяжесть телесных повреждений.



Событие квалифицировалось как превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).



Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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