Ранили бойца ООС: оккупанты трижды с начала суток нарушили режим тишины
В понедельник, 7 февраля, российские оккупационные войска по состоянию на 17:00 три раза нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщает пресс- служба штаба ООС.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Кроме того, с начала суток оккупанты дважды из стрелкового оружия открыли огонь по украинским позициям неподалеку от Песков.
Также из стрелкового оружия российские наемники стреляли в направлении Южного.
- Напомним, 7 февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок в рамках двухдневного визита в Украину посетили КПВВ "Станица Луганская" в зоне ООС.
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