Ранили бойца ООС: оккупанты трижды с начала суток нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс- служба штаба ООС.



"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.



Кроме того, с начала суток оккупанты дважды из стрелкового оружия открыли огонь по украинским позициям неподалеку от Песков.



Также из стрелкового оружия российские наемники стреляли в направлении Южного.

Напомним, 7 февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок в рамках двухдневного визита в Украину посетили КПВВ "Станица Луганская" в зоне ООС.