Раненый водитель Шефира в реанимации, - Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто первого помощника президента Сергея Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде
Об этом он написал в Facebook.
"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Действовать будут справедливость и закон ", - отметил Ермак.
Он рассказал, что раненый водитель находится в реанимации, и добавил, что знает его лично много лет.
"Это не просто водитель, а надежный и сильный человек", - сказал Ермак.
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