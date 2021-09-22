Раненый водитель Шефира в реанимации, - Ермак

Об этом он написал в Facebook.

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Действовать будут справедливость и закон ", - отметил Ермак.

Он рассказал, что раненый водитель находится в реанимации, и добавил, что знает его лично много лет.



"Это не просто водитель, а надежный и сильный человек", - сказал Ермак.

22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

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