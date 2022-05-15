Раненым защитникам Азовстали ампутируют конечности без обезболивающих, просто режут вживую, - жены героев Мариуполя
Жены защитников Азовстали рассказали об отсутствии у окруженных на заводе в Мариуполе украинских военных обезболивающих и антибиотиков
Об этом они заявили во время пресс-конференции, которую транслировал Еспресо.
Анна Науменко, Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Ольга Андрианова и Дарья Цикунова рассказали, что операции защитникам Мариуполя проводятся без обезболивающих.
"Сейчас им ампутируют конечности даже с маленькими повреждениями, без обезболивающих, просто режут вживую, их побратимы это все видят, у них нет вообще никакой медицины. У них есть стакан воды на всех и они делают глоток раз в пять-шесть часов. Большие проблемы с сепсисом, там повсюду плесень".
Они добавили, что антибиотики у героев Мариуполя имеются в очень ограниченном количестве для особо тяжелых операций.
"Люди с ампутациями сейчас лежат без антибиотиков, без обезболивающих. Люди с очень тяжелыми ранениями просто терпят боль".
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