Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Война осложнила все, что функционировало в ВСУ до большого вторжения. Это понятно. Задача номер один – воевать. Кроме того, появились новые вызовы и проблемы, решение для которых ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было", – отмечает. Моляр.

Рабочая группа Минобороны и Вооруженных Сил Украины работает над решением проблемы назначения раненых.

"Стандартная процедура - назначить раненого после лечения на должность, которую тот в состоянии занимать, во время войны стала для боевых командиров непростой. Потому что полномасштабная война диктует свои условия", - подчеркнула специалист.

Маляр подчеркнула, товакансий в ВСУ сейчас в десятки раз больше, чем раненых, которые не могут выполнять боевые задания и ждут новых назначений.

Военные готовят изменения в законодательство и приказ №402 Минобороны.

Также готовится распоряжение Главнокомандующего ВСУ, которое должно помочь решить проблему назначения раненых военнослужащих.