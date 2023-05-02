Раненых военных, которые не могут выполнять боевые задания, будут назначать на другие должности, - Минобороны
Главнокомандующий ВСУ готовит распоряжение о назначении раненых военнослужащих, которые не могут выполнять свои боевые обязанности, на новые должности
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Война осложнила все, что функционировало в ВСУ до большого вторжения. Это понятно. Задача номер один – воевать. Кроме того, появились новые вызовы и проблемы, решение для которых ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было", – отмечает. Моляр.
Рабочая группа Минобороны и Вооруженных Сил Украины работает над решением проблемы назначения раненых.
"Стандартная процедура - назначить раненого после лечения на должность, которую тот в состоянии занимать, во время войны стала для боевых командиров непростой. Потому что полномасштабная война диктует свои условия", - подчеркнула специалист.
Маляр подчеркнула, товакансий в ВСУ сейчас в десятки раз больше, чем раненых, которые не могут выполнять боевые задания и ждут новых назначений.
Военные готовят изменения в законодательство и приказ №402 Минобороны.
Также готовится распоряжение Главнокомандующего ВСУ, которое должно помочь решить проблему назначения раненых военнослужащих.
- Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным.
- Верховная Рада Украины на заседании 2 мая одобрила законы об упрощении оборота документов, лечения и поощрения для военнослужащих.
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