Раненых в Украине экс-вагнеровцев отправляют на лечение в Беларусь, – ЦНС

Об этом со ссылкой на данные беларусского подполья сообщает Центр нацсопротивления .

"В ведомственные госпитали силовых структур Беларуси начали прибывать на лечение раненые террористы из состава расформированного "Вагнера". Сопровождение раненым предоставляют представители военной разведки ВС РФ. Предварительно террористы получили ранения на территории Украины", - говорится в сообщении.

В Сопротивлении отметили, что бывшие вагнеровцы тренируют боевиков в Сирии.

"Речь идет об обучении боевиков ливанской группировки "Хезболлы" на залегендованных военных базах в Сирии. Основная задача - передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами", - рассказали в ЦНС.

Ранее ЦНС писал, что вагнеровцы готовили ХАМАС к атаке на Израиль .

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который произошел в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

После гибели предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе наемники начали покидать Беларусь. В то же время в РФ заявили, что ЧВК будет расформирована, а отдельным наемникам предложат заключить контракты с минобороны России.

"Группа Вагнера перестанет существовать. Бойцы смогут пойти на гражданку или подписать контракт с МО. Это незаконное вооруженное формирование. Не должно быть в государстве каких-либо вооруженных людей, которые не подчинены государству. В результате это привело к мятежу. Мы были на мятеже. Мы были на грани гражданской войны", - говорил депутат госдумы РФ генерал Виктор Соболев.

В сентябре стало известно, что режим Лукашенко набирает собственную ЧВК из вагнеровцев, которые отказываются воевать в Украине.