Раненых украинских военнослужащих переправят в Баварию на лечение, - Zeit
Украинских бойцов из Украины доставят для оказания медицинской помощи через Польшу в Нюрнберг
Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Нюрнберге.
Отмечается, что 2 июня украинцев доставят в Нюрнберг, а уже потом в больницы по всей Баварии.
После этого их доставят в больницы по всей Баварии. Для этого в аэропорт подъедет большая часть карет скорой помощи.
- Напомним, Австрия примет на лечение около 100 тяжело раненых женщин и детей из Украины, а Германия поможет Украине в создании ожоговых центров .
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