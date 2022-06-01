Раненых украинских военнослужащих переправят в Баварию на лечение, - Zeit

Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Нюрнберге.

Отмечается, что 2 июня украинцев доставят в Нюрнберг, а уже потом в больницы по всей Баварии.

После этого их доставят в больницы по всей Баварии. Для этого в аэропорт подъедет большая часть карет скорой помощи.

Напомним, Австрия примет на лечение около 100 тяжело раненых женщин и детей из Украины, а Германия поможет Украине в создании ожоговых центров .

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