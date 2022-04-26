Раненых оперируют в подземельях: бойцы "Азова" показали военный госпиталь на заводе "Азовсталь"

Фото обнародовал в Facebook экс-спикер МВД Украины Артем Шевченко.



"Азовцы" - защитники Мариуполя прислали мне и попросили опубликовать несколько фото военного госпиталя на Азовстали: так оперируют раненых бойцов в подземельях завода. И хотя я служу в ВСУ, поэтому не могу быть таким медийно активным в соцсетях, как раньше, я выполняю эту их просьбу", – написал Шевченко.



Шевченко также рассказал о своем знакомстве с заводом и особенностях предприятия, благодаря которым бойцы "Азова" могут продолжать противостояние с оккупантами.



"Так случилось, что как раз перед новым 2022 годом, снимая фильм об освобождении и обороне города под названием #МариупольГороднепокоренных, я был вместе с оператором Павлом Попковым и режиссером Tanya Tereshchenko на Азовстали, снимал там и записывал подробное интервью с его директором. Он рассказывал долго и увлеченно и о своем меткомбинате, и о роли предприятий, его руководителей и коллективов в остановке "русской весны" в 2014-м, и о том, что под заводом есть некий город в городе. Это и позволяет им держаться до сих пор в таких условиях, в которых никто не воевал, по-видимому, со времен Второй мировой войны, и только теперь название меткомбината целиком и полностью соответствует реалиям: азовцы из стали – это и есть нынешняя разрушенная, но непокоренная и несокрушимая Азовсталь. Какой бы ни была судьба тех, кто на фото, они уже отчеканили свои стальные имена в истории Украины и мира, которые борются с тиранией. Помним же про них и рассказываем про их подвиг всему миру", - написал Шевченко.



Осторожно! Фото 18+.













Ранее, 25 апреля, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин и детей и более 500 раненых .