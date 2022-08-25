Раненых из Чаплиного привозили целыми семьями с множественными обломочными ранениями и травматическими ампутациями, - волонтер Корчинская

Об этом она сообщила в эфире Эспрессо.



"Пострадавших от обстрела из Чаплиного привезли в наш прифронтовый стабилизационный пункт, потому что мы круглосуточно принимаем раненых. Были ранены семьи и дети, находившиеся в шоковом состоянии, с множественными обломочными ранениями, много было травм от завалов. Это крайне сложно, потому что 20 раненых, из которых большинство тяжелых. Доставили людей с отрывами конечностей, с травматическими ампутациями.У нас было 25 тяжелораненых, но это еще не все, потому что легкораненых отправили в гражданскую больницу Днепропетровской области. Наши врачи бывалые, потому что через наш пункт спасено более 4 тысяч украинцев, но вчерашний день даже для нас был испытанием", - отметила волонтер.



Оксана Корчинская добавила, что помогали гражданские медсестры и врачи, также военные врачи, которые из ближайших 100 пунктов приехали на помощь, потому что тяжело было спасти всех обстрелянных на станции Чаплино.

24 августа в Днепропетровской области российский агрессор нанес ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино.

В результате обстрела россиян 24 августа жилого сектора и железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области погибли 25 человек, из них двое – дети

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