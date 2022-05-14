Раненых и убитых военных РФ с острова Змеиный отправляют во временный оккупированный Севастополь, - украинская разведка

Об этом сообщают в ГУР МО Украины.



С острова Змеиный из сорока связистов ВС РФ живыми вернулись восемь, также эвакуировали еще 10 погибших.



На сегодняшний день в севастопольском военном госпитале все переполнено ранеными военными.



Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. При этом донорство происходит без медицинских документов и обследования.



В то же время, во временно оккупированном Крыму проводят незаконную мобилизацию.

Напомним, в России заканчиваются резервы боеспособных батальонно-тактических групп. РФ продолжает скрытую мобилизацию, в частности, в Белгородской и Ростовской областях формируют новые подразделения, которые вероятно направят в Украину