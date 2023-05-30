Об этом сказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня на заседании ВР рассматривался возврат доплат в 30 тыс. грн военнослужащим. Этот законопроект был наработан и вынесен на комитет, чтобы проголосовать за его основу и в целом. В законопроекте есть нормы по предоставлению отпуска военным 30 суток, есть возврат выплат курсантам. Но что касается возвращения 30 тыс. военным, то рабочая группа взяла действующую норму и просто перенесла ее в законопроект. По факту все решения и выплаты хотели утвердить законом. Но этого нельзя делать, нельзя делать обман и подмену на заседании ВР. Я выступал против и добился того, чтобы он не был проголосован", – подчеркнул Костенко.

По словам народного депутата, рабочей группой также было наработано, что военнослужащий после ранения будет получать 6800 грн.

"Я тоже считаю это неправильным. Я предлагал, чтобы раненые военнослужащие получали заработную плату по той должности, которая была на момент ранения. Хочу подчеркнуть, что в этом законопроекте возврат доплат в 30 тыс. грн - это обман. И о раненых военных мы должны заботиться больше, чем 6800 грн в месяц. Мы так войну не выиграем. Мы не заблокировали этот законопроект, а отправили его на второе чтение, чтобы доработать реальные нормы и выплаты для военнослужащих. Моя позиция такова: раненые военные должны получать зарплату, как до ранения, а по доплате 30 тыс. грн нужно разработать градацию", - пояснил Костенко.

с 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.

В Верховной Раде Украины подготовили ряд законопроектов по защите ветеранов войны с Россией, в частности, о социальном пакете для демобилизованных.

Заместитель начальника Управления социальной поддержки Министерства обороны Украины, начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль пояснил , что предусматривает внедренный 1 февраля 2023 г. новый порядок начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим.

24 марта в Верховную Раду Украины внесли законопроект №9142 , в котором говорится, что украинцы имеют право демобилизоваться через 18 месяцев с момента мобилизации

2 апреля Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней до августа.

10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ДСНС и полицейским.

Как отметил в эфире Еспресо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более триллиона гривен в год.

7 апреля петиция о демобилизации военных через 18 месяцев после мобилизации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

12 апреля в парламент внесен проект постановления, блокирующего подписание председателем ВР и президентом Украины закона, предусматривающего возврат ежемесячной выплаты 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и спасателям.

13 апреля народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду Украины поправки в законопроект об увеличении для военнослужащих ежегодного отпуска до 30 дней.

3 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому военные смогут демобилизоваться, если у них погибли или пропали без вести близкие родственники.

Во вторник, 30 мая, Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии военнослужащим, однако пока только в первом чтении



