Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.

"Ситуация повторяет Киевскую область по состоянию на вторую половину марта. В них полностью перебиты логистические поставки. Заносы, которые носят, составляют как правило не более трех суток - боеприпасы, вода, еда", - сказал он.

По словам Рыженко, раненые россияне не могут быть эвакуированы с правого берега Днепра в Херсонской области.

"Постоянно идут боевые столкновения и в РФ много раненых, их вывозить не могут. Фактически они умирают, если раненому в первое время не оказать помощь, то его шансы выжить небольшие", - отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас на правом берегу Днепра находятся самые боеспособные подразделения РФ.

"Это и воздушно-десантные войска, и силы спецопераций, и морская пехота – силы береговой обороны. Ограничения в логистике и отсутствие боеприпасов очень крепко бьют по морально-психологическому состоянию личного состава. Я думаю, что успехи ВСУ в районе Харькова добавляют своей дела", - подытожил Рыженко.