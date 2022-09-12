Раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой, - военный эксперт Рыженко
Ограничения в логистике и отсутствие боеприпасов отражаются на морально-психологическом состоянии россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области
Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.
"Ситуация повторяет Киевскую область по состоянию на вторую половину марта. В них полностью перебиты логистические поставки. Заносы, которые носят, составляют как правило не более трех суток - боеприпасы, вода, еда", - сказал он.
По словам Рыженко, раненые россияне не могут быть эвакуированы с правого берега Днепра в Херсонской области.
"Постоянно идут боевые столкновения и в РФ много раненых, их вывозить не могут. Фактически они умирают, если раненому в первое время не оказать помощь, то его шансы выжить небольшие", - отметил эксперт.
Он добавил, что сейчас на правом берегу Днепра находятся самые боеспособные подразделения РФ.
"Это и воздушно-десантные войска, и силы спецопераций, и морская пехота – силы береговой обороны. Ограничения в логистике и отсутствие боеприпасов очень крепко бьют по морально-психологическому состоянию личного состава. Я думаю, что успехи ВСУ в районе Харькова добавляют своей дела", - подытожил Рыженко.
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