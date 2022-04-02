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Раненые и пленные защитники Украины будут получать "боевые" 100 тыс. грн

2 апреля, 2022 суббота
12:34
война с Россией

Украинские военные, получившие ранения или попавшие в плен, получат выплаты в 100 тыс. грн

Об этом сообщает Минобороны .

Соответствующее решение было принято 1 апреля на заседании правительства. Им были внесены изменения в постановление Кабмина от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Таким образом выплаты по 100 тыс. грн будут производиться:

- в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного в другое больничные учреждения, или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно- врачебной комиссии;

- лицам, захваченным в плен или стали заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствуют;

- лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений - за весь месяц, в котором лицо погибло.

Кроме того, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели лица и определения полного круга лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь.

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