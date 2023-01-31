Об этом Федоров написал в телеграмме.

Он рассказал, что команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздрава, Минветеранов, Минсоцполитики и ОО разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

Федоров уверяет, что электронный документооборот сократит очереди, а автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых военных.

"Это лишь небольшая часть из того, что нужно цифровизировать в военной сфере. Наши военные достойны получать человечные услуги. Именно благодаря им можем дальше работать", - подчеркнул он.

Министр отметил, что сейчас процессы ВЛК совсем не цифровизированы: раненые бойцы вынуждены проводить время в очередях, ходить в различные институты, собирать бумажные документы, чтобы подтвердить ранения.

Затем комиссия дает экспертный вывод, что делать военному после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продления службы.

"И такой "квест" нужно проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу", - резюмировал Федоров.

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