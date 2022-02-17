Ранены двое военных и двое мирных жителей, еще трое гражданских контужены, - штаб ООС про обстрелы оккупантами Луганщины и Донетчины

Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.



Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - средней тяжести.



По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены двое гражданских.



В пресс-штабе отметили, что россияне продолжают использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах гражданского населения.



Российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Водяное - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов;

Трудовское - из минометов калибра 82 мм;

Старогнатовку - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Старый Айдар и Марьинку - из минометов калибра 120 мм;

Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

Лобачево - из минометов калибра 82 мм;

Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов;

Луганское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Марьинку - из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Попасную - из станковых противотанковых гранатометов;

Зайцево - из автоматических станковых гранатометов;

Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское и Донецкий - из минометов калибра 120 мм;

Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм;

Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов;

Пески - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Гольмовский - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов;

Хрящевку - из артиллерии калибра 122 мм.