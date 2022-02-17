Ранены двое военных и двое мирных жителей, еще трое гражданских контужены, - штаб ООС про обстрелы оккупантами Луганщины и Донетчины
По состоянию на 14:00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - средней тяжести.
По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены двое гражданских.
В пресс-штабе отметили, что россияне продолжают использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах гражданского населения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- Водяное - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов;
- Трудовское - из минометов калибра 82 мм;
- Старогнатовку - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Старый Айдар и Марьинку - из минометов калибра 120 мм;
- Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;
- Лобачево - из минометов калибра 82 мм;
- Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов;
- Луганское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- Марьинку - из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Попасную - из станковых противотанковых гранатометов;
- Зайцево - из автоматических станковых гранатометов;
- Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское и Донецкий - из минометов калибра 120 мм;
- Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм;
- Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов;
- Пески - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- Гольмовский - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов;
- Хрящевку - из артиллерии калибра 122 мм.
- Напомним, 17 февраля россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских контужены.
- Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что россияне обстреливают Объединенные силы под Донецком из тяжелой 152-мм и 122-мм артиллерии.
- 17 февраля РФ начала в Каспийском море военные учения 20 боевых кораблей.
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