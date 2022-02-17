ВАКС вынес приговор экс-главе госпредприятия из-за попытки дать взятку
Высший антикоррупционный суд признал экс-главу госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" Виктора Сысу виновным в попытке подкупить детектива НАБУ
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Экс-директору назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев по статье о взяточничестве.
Отмечается, что Виктор Сыса стал известен в июле 2019 года после того, как президент Владимир Зеленский публично позвонил ему по телефону во время совещания по вырубке лесов на Харьковщине.
Тогда Зеленскому сказали, что Сыса - самый черный лесоруб в регионе, после чего президент взял телефон и пригласил его на разговор.
"Пан Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять", - сказал тогда президент.
При этом уже в октябре 2019 года он был пойман на попытке подкупить детектива НАБУ. Обвиняемый предлагал $100 тыс. в обмен на закрытие уголовного производства по Гутянскому лесхозу.
Как установило следствие, на предприятии в 2018-2019 годах действовала схема продажи древесины по заниженным ценам связанным частным фирмам, в результате чего лесхоз недополучил более 50 млн грн.
В августе 2021 года Сысе сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Это дело еще предстоит рассмотреть суду.
Как известно, приговор за взяточничество пока не вступил в силу, на него может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня оглашения.
До вступления приговора суда в законную силу обвиняемому оставили меру пресечения в виде залога.
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