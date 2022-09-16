Ранение или смерть: на Херсонском направлении россияне жалуются, что для них есть только два пути вернуться домой
На оккупированных территориях Херсонщины российские военные осознают, что их единственные шансы вернуться домой – это ранение или смерть
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В результате успешных действий подразделений Сил обороны, враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что серьезно влияет на психологическое состояние оккупантов. Военнослужащие подразделений тактического звена противника, действующих в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо по ранению, либо гибель", - пишут в ВСУ.
- Начиная с 00:00 16 сентября российские войска нанесли по территории Украины 4 ракетных, 5 авиационных и 12 ударов из РСЗО.
- Россияне продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях, они размещают в школах и лицеях личный состав и военную технику.
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