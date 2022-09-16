Ранение или смерть: на Херсонском направлении россияне жалуются, что для них есть только два пути вернуться домой

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В результате успешных действий подразделений Сил обороны, враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что серьезно влияет на психологическое состояние оккупантов. Военнослужащие подразделений тактического звена противника, действующих в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо по ранению, либо гибель", - пишут в ВСУ.

Начиная с 00:00 16 сентября российские войска нанесли по территории Украины 4 ракетных, 5 авиационных и 12 ударов из РСЗО.

Россияне продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях, они размещают в школах и лицеях личный состав и военную технику.

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