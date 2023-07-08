Даже сейчас, в это тяжелое время, когда воронки от снарядов под Изюмом медленно зарастают травой, а иссеченные от боев деревья, несмотря ни на что, расцветают и покрываются зеленью.

Раненая, но красота. Разноцветная, разносветлая — особенно когда облака над полями создают мозаику света и тени, будто ныряешь в горячую воду, а затем сразу в прохладную.

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Война не дает "единства", она создает множество трещин и провалов, капканов и минных полей в нашей жизни, в нашем отношении друг к другу - но она все же требует от нас постоянного движения, постоянных передвижений, военных, волонтеров, медиков, гражданских. И эти передвижения, хоть и болезненно, сшивают страну. Дают вырвам-ранам шанс немного зарасти

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В пейзажах Харьковщины и Донетчины я узнаю пейзажи Черкасщины и Киевщины, а в языке жителей прифронтовых и приграничных с РФ сел я слышу тот самый украинский язык, к которому я привык на Поднепровье. Языковые отличия — не географические, а искусственные, порожденные имперской и советской урбанизацией — и в войне, когда многие из сел, поселков и меньших городков наполняют украинское войско и украинские города, украинский язык снова наполняется силой, и эта сила естественна и органична.

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Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН

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