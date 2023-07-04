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Ранее время во Вселенной шло медленнее в пять раз, - ученые

4 июля, 2023 вторник
13:47
Наука

Ученые измерили и сравнили яркость квазаров сейчас и через миллиард лет после Большого взрыва и обнаружили, что раньше время шло в пять раз медленнее

Об этом информирует Scimex .

Теория относительности Эйнштейна говорит о том, что время течет по-разному для тех людей, которые двигаются со скоростью, близкой к скорости света, и для тех, кто неподвижен. Эта теория также предполагала, что время и поля были замедлены. Это означало то, что мы должны были наблюдать, как далекая, древняя Вселенная работает гораздо медленнее, чем сегодня.

Ученые смогли обнаружить, что Вселенная расширяется. После этого они поняли, что с течением времени должно происходить и его замедление. С нашей точки зрения, это означает, что прошлое движется медленнее, чем настоящее. Впрочем, выявить, насколько медленнее это происходит, оказалось сложно.

Ответ на этот вопрос, по всей вероятности, дает новое исследование ученых из Сиднейского университета. Они использовали 200 квазаров в качестве "часов" для измерения времени у начала рождения Вселенной, то есть через миллиард лет после Большого взрыва. Так можно отразить время на протяжении расширения Вселенной.

"Оглядываясь назад к тому времени, когда Вселенной было чуть больше миллиарда лет, мы видим, что время шло в пять раз медленнее. Будь вы там, в этой новорожденной Вселенной, одна секунда казалась одной секундой, но с нашей позиции, более чем на 12 миллиардов лет в будущее, это раннее время, похоже, растягивается", - сказал ведущий автор исследования Герайнт Льюис.

Справочно. Квазары – гиперактивные сверхмассивные черные дыры в центрах ранних галактик.

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Австралия
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