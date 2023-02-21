Рамштайн, Жешув, турнир по гольфу: Bloomberg рассказал подробности тайного визита Байдена в Украину
Визит Джо Байдена в Украину проходил в условиях строгой секретности, а окончательное решение посетить Киев президент США принял только 17 февраля
Об этом пишет Bloomberg .
Источники американского издания рассказали, как готовился и проходил неанонсированный визит Джо Байдена в Украину, который состоялся 20 февраля.
В частности Bloomberg отмечает, что 19 февраля не было никаких намеков, что Байден готовится посетить Киев. Днем в субботу он посетил мессу в кампусе Джорджтаунского университета, посмотрел выставку "Первые леди" в Национальном музее американской истории, а позже вместе с супругой поужинал в Вашингтоне в ресторане Red Hen. Однако уже на рассвете 20 февраля пересекал Атлантику на военном самолете США.
Визит Байдена содержался в тайне несколько месяцев тщательного планирования, которое осуществляли несколько советников президента. При этом Байден принял окончательное решение посетить Киев только 17 февраля. О нем мало кто знал даже в Белом доме и Пентагоне.
Чтобы предотвратить утечку информации, было решено, что количество сопровождающих Байдена будет небольшим - лишь ближайшие помощники, небольшая медицинская команда, двое журналистов и охрана президента.
Из представителей медиа на борт попали только фотограф Эван Вуччи из Associated Press и Сабрина Сиддики из Wall Street Journal. В пятницу их вызвали в офис директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд и приняли присягу хранить тайну.
Журналистам сказали, что они получат электронное письмо с темой "Инструкции по прибытию на турнир по гольфу" с деталями отъезда. Они передали свои мобильные телефоны до того, как самолет с Байденом взлетел. Их им вернули спустя всего 24 часа в посольстве США в Киеве.
Поездка началась с вылета в 4:00 утра с объединенной базы Эндрюс вблизи Вашингтона. Самолет сначала полетел на авиабазу Рамштайн в Германии, а затем – в польский Жешува. Затем президент США преодолел 700 км поездом и прибыл в Киев в 8:00 утра по местному времени. Байден пробыл в Киеве около 5 часов и вернулся в Польшу после 21:00 по киевскому времени.
- Напомним, 20 февраля Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Издание The New York Times сообщило , что президент США добирался в Киев по железной дороге от границы с Польшей.
- Незадолго до визита Байдена американская сторона предупредила Россию о недопустимости провокаций.
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