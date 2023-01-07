Об этом говорится на сайте министерства обороны Германии.

Следующая встреча министров обороны в контактной группе по обороне Украины состоится в немецком городе Рамштайн 20 января 2023 года. Такие данные минобороны ФРГ предоставил после телефонного разговора ФРГ Кристине Ламбрехт с министром обороны США Ллойдом Остином 6 января.

Главной темой разговора министров обороны стала текущая ситуация на фронте и оказание Украине военной помощи, в том числе бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot.

"Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и в тесной координации. Вместе мы сильнее", - заявила Кристине Ламбрехт.

Напомним, 16 ноября 2022 года состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседаниях остается защита украинского неба.

21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на "Рамштайне". Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения.

5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили о совместном пакете военной помощи Украине. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot.

На следующий день сообщалось, что Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца. ВСУ должны овладеть ее через 8 недель.

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