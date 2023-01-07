Рамштайн: следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 20 января, - минобороны Германии
В министерстве обороны Германии сообщили, что следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года
Об этом говорится на сайте министерства обороны Германии.
Следующая встреча министров обороны в контактной группе по обороне Украины состоится в немецком городе Рамштайн 20 января 2023 года. Такие данные минобороны ФРГ предоставил после телефонного разговора ФРГ Кристине Ламбрехт с министром обороны США Ллойдом Остином 6 января.
Главной темой разговора министров обороны стала текущая ситуация на фронте и оказание Украине военной помощи, в том числе бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot.
"Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и в тесной координации. Вместе мы сильнее", - заявила Кристине Ламбрехт.
- Напомним, 16 ноября 2022 года состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседаниях остается защита украинского неба.
- 21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
- Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на "Рамштайне". Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения.
- 5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили о совместном пакете военной помощи Украине. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot.
- На следующий день сообщалось, что Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца. ВСУ должны овладеть ее через 8 недель.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное