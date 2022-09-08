Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Давайте отойдем от стандартного понимания встреч в Рамштайне через образцы вооружений. Есть важное отличие этого Рамштайна, учитывая последние публикации в американской прессе, а именно компания CNN сообщила об обсуждении на встрече в Рамштайне планов по среднесрочной и долгосрочной поддержке вооруженных сил. планов и подходов Этот план обсуждается с участием украинских и американских военных, на которых ссылается CNN и говорит о том, что американцы хотят понимать планы Украины относительно своей армии через пять лет и через годы после завершения войны с РФ. плана и будут представлены на Рамштайне со стороны Пентагона", – прокомментировал военный аналитик.



Сергей Згурец отметил, что это именно тот стратегический подход, которого мы давно ждали. Этот долгосрочный план, который будет касаться трансформации всей дальнейшей помощи со стороны США и повлияет на структурные изменения в украинской армии. И публикация от 7 сентября статьи Залужного в Укринформе и частично является эхом процесса, который сегодня происходит между американской и украинской сторонами. И усилия Рамштайна должны быть причастны к изменениям, которые должны произойти в Вооруженных Силах Украины для обеспечения дальнейшей победы и контроля над собственными территориями.



"Также Залужный говорит, что давайте подходить к качественным изменениям из-за расширения способностей украинской армии со ставкой на ракетные образцы, что и будет обсуждаться в Рамштайне и ляжет в основу стратегического плана изменений структуры украинской армии. Этот план должен быть готов в течение двух месяцев, затем принят" Байденом и далее вынесен на основу трансформации вооруженных сил в альянсе из США, которые обеспечат основные образцы вооружения под этот план, включая дальнобойные средства впечатлениями, самолеты, вертолеты для повышения мобильных способностей сухопутных войск – все это в основе плана, который сегодня обсуждается между США и Украиной", - отметил Згурец.

8 сентября заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что глава Пентагона Л лойд Остин объявит о новом пакете помощи Украине и на пятой встрече на немецкой авиабазе Рамштайн

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