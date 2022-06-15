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Рамштайн-3 должен быть прорывным, ведь идет большая пауза между обещаниями и непосредственным предоставлением оружия, - Згурец

15 июня, 2022 среда
10:53
война с Россией Сергей Згурец

Эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, что Рамштайн-3 также важен тем, что соберет большее количество государств, готовых предоставлять те или иные образцы вооружения Украине, чем предыдущие встречи

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Раймштайн-3, если мы имеем в виду сегодняшнюю встречу, должно быть действительно прорывным, потому что большая пауза между обещаниями по предоставлению систем РСЗО (реактивные системы залпового огня - ред.), HIMARS, MLRS и их поставкам в Украину", - подчеркнул. Согурец.

Эксперт добавил, что первая партия поставок вооружения будет составлять около 16 ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS.

"Накануне заместитель министра обороны США говорил о том, что они предоставляют четыре таких системы для учебных целей и 12 в этой же партии", – отметил он.

Згурец также отметил, что процесс обучения украинских военных на новых видах вооружения продолжается.

"Сегодня завершено обучение первой группы наших военных и начинается обучение второй группе на этих дальнобойных системах впечатления", - сказал Згурец.

Он добавил, что Рамштайн-3 весомый тем, что в этой встрече принимает участие большее количество участников, чем в предыдущих. Если раньше собиралось около 40 стран, то на этой встрече будет более 50 стран, которые готовы предоставлять те или иные образцы вооружения Украине.

"Сейчас самое важное, чтобы динамика поставки оружия сохранялась в соответствии с перечнем вооружения, которое просит Украина", - подчеркнул эксперт.

  • Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться 15 июня в Брюсселе соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран, так или иначе обеспечивающих поддержку ВСУ в условиях российской агрессии.

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