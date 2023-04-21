"Рамштайн-11": Резников перед заседанием встретился с главой Пентагона Остином
21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин встретились перед заседанием Контактной группы по обороне на авиабазе "Рамштайн"
Об этом информирует глава Пентагона Ллойд Остин .
"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно", - написал Остин.
Министр обороны Алексей Резников поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина и американцев за еще один пакет помощи в сфере безопасности.
"В таких ситуациях мне вспоминаются слова ФДР: "Мы должны быть большим арсеналом демократии". Это было 80 лет назад, да и сейчас. Украина придерживается принципа, что демократия должна защищаться сама", - написал Резников.
- Заседание Контактной группы по обороне Украины должно состояться 21 апреля.
- 18 апреля глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили приоритеты накануне заседания "Рамштайн".
- Главной темой 11-го заседания в формате "Рамштайн" станет предоставление Украине зенитных ракет в системы ПВО.
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