Об этом информирует глава Пентагона Ллойд Остин .

"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно", - написал Остин.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина и американцев за еще один пакет помощи в сфере безопасности.

"В таких ситуациях мне вспоминаются слова ФДР: "Мы должны быть большим арсеналом демократии". Это было 80 лет назад, да и сейчас. Украина придерживается принципа, что демократия должна защищаться сама", - написал Резников.