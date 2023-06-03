Rammstein на грани распада, - Bild
Популярная немецкая музыкальная группа Rammstein находится на грани распада
Об этом сообщает Bild.
По информации источника, экстравагантность фронтмена Тилля Линдеманна вызывает множество споров среди других участников группы.
"Участники группы считают, что поведение Линдеманна затянуло их в грязь. В последние годы снова и снова появляются намеки на раздор. Говорят, что также обсуждалось расставание", - говорится в материале.
Bild также пишет об обвинениях в сторону группы Rammstein. Якобы за кулисами концерта в Вильнюсе музыканты накачали женщину наркотиками, а позже издевались над ней.
Пока никто из музыкантов лично не прокомментировал обвинения или слух о расставании.
- В июле 2022 года во время концерта в Варшаве музыканты немецкой группы Rammstein развернули флаг Украины.
- 26 мая 2023 года фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил в Литве и обратился в конце выступления в зал на русском языке, после чего упал прямо на сцене.
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