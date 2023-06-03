Rammstein на грани распада, - Bild

Об этом сообщает Bild.

По информации источника, экстравагантность фронтмена Тилля Линдеманна вызывает множество споров среди других участников группы.

"Участники группы считают, что поведение Линдеманна затянуло их в грязь. В последние годы снова и снова появляются намеки на раздор. Говорят, что также обсуждалось расставание", - говорится в материале.

Bild также пишет об обвинениях в сторону группы Rammstein. Якобы за кулисами концерта в Вильнюсе музыканты накачали женщину наркотиками, а позже издевались над ней.

Пока никто из музыкантов лично не прокомментировал обвинения или слух о расставании.