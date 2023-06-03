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Rammstein на грани распада, - Bild

3 июня, 2023 суббота
21:12
Культура

Популярная немецкая музыкальная группа Rammstein находится на грани распада

Об этом сообщает Bild.

По информации источника, экстравагантность фронтмена Тилля Линдеманна вызывает множество споров среди других участников группы.

"Участники группы считают, что поведение Линдеманна затянуло их в грязь. В последние годы снова и снова появляются намеки на раздор. Говорят, что также обсуждалось расставание", - говорится в материале.

Bild также пишет об обвинениях в сторону группы Rammstein. Якобы за кулисами концерта в Вильнюсе музыканты накачали женщину наркотиками, а позже издевались над ней.

Пока никто из музыкантов лично не прокомментировал обвинения или слух о расставании.

Мир
Шоу-бізнес
скандал
Германия
Таблоид
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