Раммштайн-2. Министр обороны США провел виртуальную встречу по Украине с представителями более 40 стран

Об этом сообщает CNN .

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал более 40 стран на втором заседании Контактной группы по Украине, которое состоялось виртуально 23 мая.

Остин отметил прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии, обратив внимание на военное оснащение, которое предоставили Украине после этой встречи Австралия, Канада и Великобритания. Он также приветствовал присоединение к кругу стран "Рамштайна" еще пяти участников - Австрии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Ирландии и Косово.

К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представитель оборонной разведки Украины.

Остин сказал о "понимании угрозы, которую российская агрессия создает для европейской безопасности и международного порядка, основанного на правилах, обеспечивающих безопасность всех нас".

"Дело Украины сплотило свободный мир. После российского вторжения 24 февраля более 40 наших союзников и партнеров со всего мира активизировались, чтобы оказать важную помощь в безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, и сегодня для нас большая честь иметь с нами лидеров обороны из 44 стран, а также представителей НАТО и ЕС", – сказал Остин.

Отметим, что прошлая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 26 апреля. Она стала прорывом в снабжении оружием в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.

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