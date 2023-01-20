Победа не все спишет. Никому не спишет
Инфографика
Рамен с курицей. Рецепт приготовления
Рамен – это блюдо японской кухни с пшеничной лапшой. Ее считают популярной уличной едой. На сегодняшний день рамен готовят в разнообразном количестве вариантов: с мясом, фаршем, овощами, рыбой или морепродуктами. Сегодня мы предлагаем простой рецепт с куриной грудкой
Ингредиенты (ориентировочно на четыре порции):
- Куриная грудка – 300 г
- Одна луковица
- Лапша - 100 г
- Четыре яйца
- Чеснок – два зубка
- зеленый лук
- Оливковое масло
- Ростки сои
- Вода – 1,5 л
- Одна столовая ложка пасты чили
- Две столовые ложки соевого соуса
Как приготовить рамен с курицей?
- Разогреваем в глубокой сковороде оливковое масло
- Обжариваем в этом масле мелко нарезанную репчатую луковицу
- Мматируем грудки курицы небольшими квадратиками
- Засыпаем их на сковороду
- При обжаривании комков добавляем чеснок (пропущенный через пресс).
- Добавляем соевый соус
- Добавляем пасту чили
- Далее добавляем воду
- Тщательно смешиваем ингредиенты
- Ожидаем закипание воды
- Накрываем крышкой
- Варим десять минут на маленьком огне
- Далее добавляем разорванный зеленый лук (на Ваш вкус)
- Достаем четыре тарелки
В каждую из них:
- закладываем отварную лапшу
- вливаем бульон с кусочками курицы
- добавляем зеленый лук и ростки сои
- посыпаем кунжутными семенами (если есть охота)
- и в завершение - в тарелки выкладываем разрезанные пополам вареные яйца
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Лукашенко подозревает спецслужбы в возможном предательстве. В Беларуси обостряется ситуация, - Центр нацсопротивления
Кремль опасается, что Лукашенко воспользуется моментом для возвращения к многовекторной политике, - белорусский эксперт Алесин
Киреев, которого застрелила СБУ, предупредил разведку о наступлении на Киев, - WSJ
Киев
+9°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.15Продажа 43.12
- Актуальное
- Важное
2023, пятница
20 января
17:40
Эксклюзив
Лукашенко поговорил с Лавровым тет-а-тет, речь могла идти о подписанном министрами обороны секретном протоколе, - белорусский оппозиционер Латушко
17:34
Ждем по итогам Рамштайна еще партию "Oshkosh", а наш великан уже везет гаубицы на фронт: Порошенко побывал в артбригаде
17:25
Оккупанты не могут запустить энергоблоки ЗАЭС из-за отказа персонала сотрудничать, - Энергоатом
17:17
Эксклюзив
"Антикоррупционная вертикаль в Украине начинает давать результаты": нардеп Синютка о подозрении Коболеву
17:14
Шмигаль по итогам Давоса: "Начинаем масштабное восстановление, мировые гиганты заинтересованы в участии"
16:17
Защита от ракет и дронов: на севере Украины создают мобильные группы ПВО, сформировано уже 19 подразделений
16:00
Обязанностью РФ как агрессора является оплата репараций Украине, - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис
15:54
Обновлено
"Должны ускориться": Зеленский обратился к международным партнерам на открытии заседания "Рамштайна"
15:35
В ДТЭК заявили, что дефицит электроэнергии будет сохраняться, пока Украина не вернет Запорожскую АЭС
15:24
Граффити "Мочит в сортирах" и доказательства военных преступлений: в Николаевской области обнаружили экспозицию оккупантов
15:21
Шмигаль встретился с американскими сенаторами: обсудили, в частности, санкции против российской ядерной сферы
15:08
Кулеба призвал Норвегию поддержать санкции против ракетной программы РФ и присоединиться к международной танковой коалиции