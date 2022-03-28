Ракицкий впервые сыграл за новую команду после расторжения контракта с российским "Зенитом"

Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста" .

Ракицкий принял участие в товарищеском матче "Металлиста" против турецкого "Истанбул Башакшехира", в котором харьковчане победили хозяев поля со счетом 2:1.

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины вышел на поле после перерыва и отыграл весь второй тайм.

В марте после начала полномасштабной российской агрессии против Украины 32-летний Ярослав Ракицкий расторг контракт с "Зенитом", за который он выступал с лета 2019 года.

"Металлист" играет в первой лиге чемпионата Украины и ушел на зимний перерыв в соревнованиях на первом месте.

Ракицкий сыграл 54 матча и забил 5 голов за сборную Украины, в которую его перестали вызывать после перехода в "Зенит". После чего защитник объявил, что завершает карьеру в национальной команде.

Напомним, 2 марта Ярослав Ракицкий ушел из питерского "Зенита".

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