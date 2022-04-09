Ракицкий, разорвавший контракт с российским "Зенитом", возвращается в "Шахтер"
Футболист Ярослав Ракицкий, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину расторг контракт с санкт-петербургским "Зенитом", возвращается в "Шахтер"
Об этом сообщает "Футбол 1".
По словам директора "Шахтера" Дарио Срны, Ярослав Ракицкий присоединится к украинскому клубу во время благотворительных матчей.
"Некоторые легионеры "Шахтера" подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я думаю, что Марлон прибудет 17 апреля. Возможно, Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду "Шахтера" – Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину", – сказал Срна.
32-летний Ракицкий играл за "Шахтер" в 2006-2019 годах. После полномасштабного вторжения РФ в Украину защитник расторг контракт с "Зенитом".
- 2 марта Ярослав Ракицкий ушел из российского "Зенита".
- 28 марта Ракицкий впервые вышел на поле после расторжения контракта с "Зенитом" и сыграл за харьковский "Металлист" .
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