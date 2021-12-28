Расхищали запчасти к военной бронетехнике: на Хмельнитчине СБУ заблокировала деятельность преступной группы
Контрразведка СБУ разоблачила масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной технике одной из воинских частей в Хмельницкой области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По материалам следствия, к преступной деятельности причастен служащий-контрактник, который вместе со своим отцом организовали хищение комплектующих к бронетехнике.
Военный вывозил краденое из части на собственном автомобиле или передавал его отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гаражном помещении для продажи.
Правоохранители провели 12 обысков и изъяли комплектующие к военной бронетехнике: приборы ночного видения, гидроусилители башен, генераторы, перископы, оптические приборы, средства управления огнем, светомаскирующие комплекты и другое.
По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет около 1 млн грн.
Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 410 (хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины. В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщили о подозрении.
- Напомним, в Житомирской области СБУ разоблачила схему по хищению запчастей в зенитно-ракетные комплексы на десятки млн грн.
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